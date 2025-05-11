Osmaniye'de huzurevinde kalan kadınların anneler günü kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de Anneler günü nedeniyle huzurevinde kalan kadınların için program düzenlendi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından Osmaniye Özden Huzurevinde düzenlenen programa katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz huzurevinde kalan annelerle biraraya geldi.Annelerle biraraya gelen Vali Yılmaz huzurevinde kalan annelere çiçek ve hediye takdim etti.

Bu gün şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük örneği olan kahraman annelerin günü diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün 11 Mayıs Anneler günü. Şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük en güzelini bizlere yaşatan kahraman annelerimiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere kahraman şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Vatan için bayrak için millet için devlet için çok büyük hizmetleri var. Bu vatan için evlatlar yetiştirdiler. Eğer dediler vatana düşman ayak basacaksa şehit ol dediler. Şehit olunca da vatan sağolsun dediler. Böyle fedakar anneler. Böyle fedakar anneler. Biz bu annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyoruz. Sağlık huzur mutluluk diliyoruz." Dedi.