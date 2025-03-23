Osmaniye'de İmamoğlu İçin Ön Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Osmaniye'de İmamoğlu İçin Ön Seçim Heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde Osmaniye'de vatandaşlar oy vermek için sandıklara koştu. İmamoğlu'na destek veren seçmenler, adalet ve hakların ön planda olduğunu belirtti.

23.03.2025 14:10  Güncelleme: 14:51
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(OSMANİYE) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi Osmaniye'de devam ediyor. Oy kullanmaya gelen vatandaş, "hak hukuk adalet gelsin diye oyumu kullanmaya geldim. Özgür Başkanım bu gece uyumamış ya bütün gece uyumadık. Ben onun yanındayım. O benim kardeşimin kardeşi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için Osmaniye' de de sandıklar kuruldu. İmamoğlu'nun tutuklanmasına oy kullanmaya gelen vatandaşlar tepki gösterdi.

"Ben sadece hak, hukuk adalet için oy vermeye geldim" diyen vatandaş, "Açlık giderilebilir. Tarım, hayvancılık her şey bitti ama adalet benim için çok daha önemli. Şu anda sadece ülkeme hak hukuk adalet gelsin diye oyumu kullanmaya geldim. Özgür Başkanım bu gece uyumamış ya bütün gece uyumadık. Ben onun yanındayım. O benim kardeşimin kardeşi. Özgür Başkanım kesinlikle başaracağız Başkanım" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Direnişe devam edeceğiz. Biz direne direne kazanacağız. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Her şey çok güzel olacak. Mustafa Kemal'in askerleri olarak bu nöbeti sonuna kadar sürdüreceğiz. Korkmuyoruz, onlar bizden korkacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de İmamoğlu İçin Ön Seçim Heyecanı - Son Dakika

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