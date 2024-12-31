Osmaniye'de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Sevgi Y. idaresindeki 07 BMN 853 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 38 ZC 135 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, kaldırımda bulunan oturma banklarına çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Sevgi Y. ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?