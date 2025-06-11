Osmaniye'de Otomobil Yangını

Osmaniye'de seyir halindeki otomobil yandı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Bahçe ilçesi İslam mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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