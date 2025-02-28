Osmaniye'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

Düziçi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

28.02.2025 20:54
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Osmaniye'de silahlı çatışma: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sırasında 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli 3 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çatışmanın çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Düziçi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı - Son Dakika

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