Osmaniye'de silahlı çatışma: 3 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sırasında 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli 3 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çatışmanın çıkış nedeni araştırılıyor.
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