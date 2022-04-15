Osmaniye'de simit fırınları denetlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de simit fırınları denetlendi

15.04.2022 09:19
Osmaniye'de simit fırınları denetlendi

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren simit fırınları denetlendi.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren simit fırınları denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından Türk Gıda Kodeksi-Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamında simit üretimi yapan ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı. Vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla sıklaştırılan yapılan denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri de yapıldı. Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz bünyesinde faaliyet gösteren simit fırınlarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde personel, gıda hammaddesi, gıdada kullanılan ekipmanların hijyeni olmak üzere 3 temel ilkeye önemle dikkat edilmiştir. Simit üretimi yapan işletmelerimize 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa bağlı olarak yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Katkı Maddeleri Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yapılan bu denetimlerin amacı başta insan sağlığı olmak üzere temiz ve hijyenik şartlarda üretilen gıdaları insanların güvenle tüketmesini sağlamaktır. Bu kapsamda gerek simit fırınları gerekse unlu mamuller, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik denetimler ve kontroller devam edecektir" denildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de simit fırınları denetlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de simit fırınları denetlendi - Son Dakika


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