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Osmaniye'de susayan tilki yol kesti

OSMANİYE - Osmaniye'de susayan tilki arabaları önüne geçerek su ve yiyecek istedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde piknikten dönen Mehmet Kösek ve ailesi birden otomobillerinin önüne çıkan tilkinin susadığını fark etti. Otomobili kenara çeken Kösek, arabadan inerek su şişesiyle tilkiye su verdi. Uzatılan suyu içen tilkinin o anları otomobilde bulunan diğer aile bireyleri tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.