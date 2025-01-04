Osmaniye'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya uçtu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü, Hemenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 80 ACC 333 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fatoş B., ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.