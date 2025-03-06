Osmaniye'de Vinç Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Vinç Devrildi: 1 Ölü

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Osmaniye'de devrilen vincin operatörü Bayram Çil hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

06.03.2025 13:12
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Osmaniye'de vinç devrildi: 1 ölü

OSMANİYE - Osmaniye'de bir inşaatta devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cevdetiye Beldesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vinç operatörü Bayram Çil'in kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Vincin devrilmesiyle vinç operatörü Bayram Çil, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, vincin boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Vinç Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika

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