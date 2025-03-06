Yerel

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Osmaniye'de vinç devrildi: 1 ölü

OSMANİYE - Osmaniye'de bir inşaatta devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cevdetiye Beldesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vinç operatörü Bayram Çil'in kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Vincin devrilmesiyle vinç operatörü Bayram Çil, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, vincin boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.