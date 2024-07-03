Osmaniye'de Yeni Asfalt Plenti Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Yeni Asfalt Plenti Hizmete Açıldı

Osmaniye\'de Yeni Asfalt Plenti Hizmete Açıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye Beldesinde yapımı tamamlanan asfalt plentin tesisinde günde bin 600 ton asfalt üretimi yapılması planlandığını açıkladı. Vali Yılmaz, yeni asfalt plentinin Osmaniye'nin yol sorununu çözeceğini belirterek, bütün köy yollarının sıcak asfalta kavuşacağını söyledi.

03.07.2024 12:31
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye Beldesinde yapımı tamamlanan asfalt plentin de incelemelerde bulundu.

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde yapımı tamamlanan asfalt plentin tesisinde günde bin 600 ton asfalt üretimi yapılması planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, firma yetkilileri ve Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun bilgi aldı.

Daha önce beton santralimizi, şimdide asfalt plentini kurduk bu çalışmalarla, Osmaniye'de yol sorununu çözeceklerini söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Yaklaşık 3 ay önce beton santralimizi kurduk, şu anda çok güzel çalışıyor. Asfalt üretme merkezimiz de kuruldu, birkaç gün içerisinde hizmete başlayacak. Burada hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt üretimi yapılabilecek. Günde bin 600 tona çıkabilecek kapasitede, son teknoloji ve en kaliteli asfaltları üretebileceğimiz bir merkezi kurduk. Olağanüstü bir yatırım oldu. Önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizin bütün köy yollarını Allah'ın izniyle sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız. En kaliteli asfaltları yapmaya başlamış olacağız. Her gün Özel İdaremizi daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu santrallerin hem beton santralinin hem asfalt santralinin kurulmasında emeği geçen Vali Yardımcıma, İl Özel İdaresi Genel Sekreterime, bütün ekibime, buranın kurulumunu sağlayan firmaya çok teşekkür ediyorum. Osmaniye'mize en güzel şekilde hizmet sunmamıza imkan sağlayan bu santraller, gücümüze güç kattı. İnşallah daha da güçlenerek devam edecek. Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yeni Asfalt Plenti Hizmete Açıldı - Son Dakika

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