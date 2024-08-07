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Osmaniye Millet Bahçesi'nde sona gelindi

OSMANİYE - Osmaniye'de yapımı süren 'Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Osmaniye Masal Parkın yanında bulunan Millet Bahçesi'nin yüzde 98 tamamlandı.

Osmaniye'de 68 dönüm üzerine yapımı devam eden; içerisinde satış ofisleri, millet kıraathane, biyolojik gölet, çocuk oyun alanı, tuvalet, koşu ve bisiklet yolu, tematik bahçeler, oturma alanları, ahşap teras ve tematik alanlar bulunan. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan, 68 dönüm üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde 98'i tamamlandı.

Millet Bahçesinin Osmaniye'nin yeni yaşam merkezi olacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda Osmaniye Millet Bahçemizin içindeyiz. Millet Bahçemiz tamamlanmak üzere, yaklaşık %98'i tamamlanmış durumda. Şu anda yanımızda kıraathane, önünde biyolojik gölet, ileride kuru havuz, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları ve doğasıyla gerçekten muhteşem bir Millet Bahçesine kavuşuyoruz. Millet Bahçemizin içinde çok çeşitli 6000 ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların varlığı Millet Bahçemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Millet Bahçemizin içinde 1000 kişilik Camimizin inşaatı devam ediyor. Osmaniye'mizin çok ihtiyaç duyduğu, Osmaniyeli hemşerilerimizin özellikle çocuklarımızın çok güzel eğlenecekleri bir Millet Bahçesi çok şükür, çok kısa sürede Milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Böyle bir hizmeti kazandıran Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, emeği geçen herkese, yüklenici firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde inşallah hizmete sunmayı hedefliyoruz. Konumu itibariyle de çok güzel bir yerde Masal Parkın yanında, Valiliğimize yakın bir mesafede. Bu güzel Millet Bahçemizin Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum "dedi.