Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara - Son Dakika
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Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara

29.05.2022 12:27

Osmaniye’de besicilik yapan Yener Yatmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artan maliyetlerden yakındı. Kurbanlık hayvan fiyatının kilo başına en az 70 lira olması gerektiğini söyleyen Yatmaz, "Samanın kilosu 85 kuruştan 2,5 liraya çıktı. Ne yapalım, ne yedirelim bu hayvanlara? Saman vermezsen olmuyor. Bu böyle giderse kilosu 70 lira bile bizi kurtaramaz" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de besicilik yapan Yener Yatmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artan maliyetlerden yakındı. Kurbanlık hayvan fiyatının kilo başına en az 70 lira olması gerektiğini söyleyen Yatmaz, "Samanın kilosu 85 kuruştan 2,5 liraya çıktı. Ne yapalım, ne yedirelim bu hayvanlara? Saman vermezsen olmuyor. Bu böyle giderse kilosu 70 lira bile bizi kurtaramaz" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Yener Yatmaz, kurbanlık hayvan fiyatının kilo başına en az 70 lira olması gerektiğini belirtti. Artan maliyetlerden yakınan Yatmaz, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"10 yıldan beri bu işi yapmaktayız. Geçen sene arpanın torbası 90 lirayken şu an 270 liraya çıktı. Yem de böyle oldu. Samanın kilosu 85 kuruştan 2,5 liraya çıktı. Ne yapalım, ne yedirelim bu hayvanlara? Saman vermezsen olmuyor. Bu böyle giderse kilosu 70 lira bile bizi kurtaramaz ama yapacak bir şey yok, 70 liraya razıyız. Maliyetler arttı, her şey başını aldı gitti. İlaçlar pahalandı. Kullanmış olduğumuz ilacı geçen sene 350 liraya alırken şu an 750-800 liraya laf ediyorlar. Günden güne fiyatlar değişiyor. İşin içinden çıkılmıyor" dedi.

Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara
Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara
Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara
Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniyeli Besici: Samanın Kilosu 85 Kuruştan 2,5 Liraya Çıktı. Ne Yedirelim Bu Hayvanlara - Son Dakika
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