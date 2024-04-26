Otizmli Öğrencilerin Üretim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Otizmli Öğrencilerin Üretim Sergisi Açıldı

Otizmli Öğrencilerin Üretim Sergisi Açıldı

Samsun Atakum Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından 'Üretmeme Engel Yok Projesi' çerçevesinde düzenlenen sergide, otizmli öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi. Sergi açılışında engelli öğrencilere imkan verildiğinde başarılı işler yapabileceklerinin vurgulandığı belirtildi. Sergide, öğrencilerin yaptığı takılar, tablo, ahşap ve cam ürünler büyük ilgi gördü.

26.04.2024 16:08
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Samsun Atakum Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından 'Üretmeme Engel Yok Projesi' çerçevesinde sergi açıldı. Sergide otizmli öğrencilerin yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Özel bir alışveriş merkezinde otizm farkındalık sergisi açıldı. Sergi açılışında Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik engelli öğrencilere imkan verildiğinde başarılı ve gurur duyulacak işler yapabileceklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü İlker Karakaya ise "Otizmli öğrencilerin imkan verildiğinde normal akranları gibi başarılar gösterebilir. Bu projede ayrıca veliler de haftanın bir günü çocuklarıyla beraber okula gelerek üretime destek olmuşlardır. Çalışmanın sonucunda okul aile ve öğrenci birlikteliğinde güzel sonuçlar alınacağını da ispat ettiler. Hem otistik öğrencilerin gelişimi hem de aile eğitimi olarak gerçekleştirilen projede emeği geçen okul yöneticilerimize özel eğitim öğretmenlerimiz Zeynep Metin ve Murat Bayam ile 6-A sınıfı velilerimiz Hülya Çakmak, Çetin Çakmak, Ayten Gürakın, Sabit Gürakın teşekkür ederim" dedi.

Sergide öğrenciler yaptığı takılar, tablo, ahşap ve cam ürünler ilgi gördü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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