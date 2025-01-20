Özat\'tan e-Devlet Eleştirisi

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Eğitim Gücü SEN Genel Başkanı Oğuz Özat "İşçi sendikaları işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirken, memur sendikalarına bu hakkın tanınmaması kabul edilemez" dedi.

Eğitim Gücü SEN Genel Başkanı Oğuz Özat, memur sendikalarına e-Devlet üzerinden üyelik ve istifa işlemlerinin tanınmamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Göz ardı edilen büyük bir adaletsizlikle yüzleştiklerini belirten Özat, "İşçi sendikaları, üyelik ve istifa işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirken, memur sendikalarına bu hakkın tanınmaması kabul edilemez. Bu uygulama, sadece zaman kaybına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir kağıt israfına da yol açıyor. Modern dünyanın dijitalleşmeye geçtiği bu dönemde, memurların ıslak imza ile işlemlerini gerçekleştirmek zorunda bırakılması, açık bir geri kalmışlık örneğidir" ifadelerini kullandı.

Özat açıklamasına şöyle devam etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu adaletsiz uygulamayı sürdürerek, belirli güç odaklarını ve yöneticilerin keyfi tutumlarını mı korumaya çalışıyor? Kimin işine geliyor bu zorunluluk? Kimlerin baskısı ve müdahalesi altında kalıyoruz? Yıllardır işçi sendikalarına tanınan bu hak, memur sendikalarına neden verilmiyor? Böyle bir uygulamanın kimlerin işine geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Üstelik, dernekler bile üyelik ve istifa işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Peki, memur sendikalarına neden bu imkan tanınmıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, böyle bir uygulama ile kimleri koruyor?

Yıllardır bu çalışmanın başlatılmasında öncü olmamıza rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hala bir adım atmaması büyük bir hayal kırıklığıdır. Memur sendikalarının modern ve kolay bir sistem olan e-Devlet üzerinden işlemlerini yapmasına neden izin verilmiyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sorulara cevap vermelidir.

Islak imza gerekliliği, hem zaman kaybına neden olmakta hem de memur sendikası üyelerini idarecilerin keyfi tutumlarına maruz bırakmaktadır. Üyeler, sendikalarına üye olurken veya istifa ederken her defasında idarecilerin baskısı ve müdahalesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, memurların sendikal haklarını tam anlamıyla kullanmalarını engellemektedir. Ancak, çalışanların demokratik hakkını gözeten idarecilere teşekkür ediyor ve saygı duyuyoruz. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destek, mücadelemizi daha da güçlendirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu çifte standardı sürdürmesi, açıkça belirli grupların korunmasına yönelik bir hamledir. Memurların ve memur sendikalarının hakları, herkesle eşit olmalıdır. E-Devlet sistemi herkesin kullanımına açık olmalı ve memur sendikaları da bu modern imkandan faydalanabilmelidir.

Bu adaletsiz uygulamaların derhal sona erdirilmesi ve memur sendikalarının da e-Devlet üzerinden üyelik ve istifa işlemlerini yapabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda acilen harekete geçmesi ve bu adaletsizliği ortadan kaldırması şarttır. Haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bu adaletsiz uygulamaların düzeltilmesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." - ANKARA