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Özçelik İş Sendikası Yetki Tespit Belgesini aldı - Son Dakika

Özçelik İş Sendikası Yetki Tespit Belgesini aldı

06.01.2022 18:44
Özçelik İş Sendikası Yetki Tespit Belgesini aldı

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, bir süredir Çağ Çelik Demir Çelik Şirketinde başlanan üye kayıtlarında 410 çalışan arasında yeterli çoğunluğu üye yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Yetki Tespit Belgesini almayı başardıklarını bildirdi.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, bir süredir Çağ Çelik Demir Çelik Şirketinde başlanan üye kayıtlarında 410 çalışan arasında yeterli çoğunluğu üye yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Yetki Tespit Belgesini almayı başardıklarını bildirdi.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, yeterli çoğunlukta üye yaptığı Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi'nde Yetki Tespit Belgesi'ni aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz "Çok kısa bir süre önce, bu kutsal göreve geldiğimiz de Karabük'te iş kolumuza bağlı örgütsüz ne kadar işyeri varsa Özçelik-iş sendikası çatısı altında toplamaya ant içtik. Amacımız metal emekçisinin, geleceği ve aileleri için mücadele etmek. Bu düşünce ile çıktığımız bu yolda işimizin zor olduğunun farkındayız. Bir söz vardır. Kolayı herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır. Bu azimle çıktığımız yolda örgütlü olduğumuz işyerlerinde toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ederken, diğer işyerlerinde örgütlenme çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.

Yılmaz, Çağ Çelik'te bir süredir devam eden üye kayıtlarında yeterli çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Yetki Tespit Belgesi'ni aldıklarını ifade etti.

Karabük ve çevresinde faaliyet gösteren demir çelik sektöründeki fabrika ve hadde çalışanlarından Özçelik İş Sendikasına yoğun talep olduğunu da dile getiren Yılmaz şunları söyledi: "Bölgemizde bulunan demir çelik sektöründeki tüm iş yerlerinde örgütlenme çalışmalarımızın startını veriyoruz. Artık hiçbir demir çelik işçisinin sendikasız çalışmasını istemiyoruz. Takdir edersiniz ki hangi çağda yaşıyoruz ve ona göre düşünüp, konuşuyoruz. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinden yoğun davet alıyoruz ve bu davetlere duyarsız kalmayacağız. Başta Çağ Çelik olmak üzere demir çelik sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinde hem çalışanların hem işverenlerin hiçbir problem yaşamadan ve oluşturmadan, tam bir uzlaşma içinde yetkili sendika olmayı istiyoruz. Amacımız demir çelik gibi ağır sanayi sektöründe çalışan tüm emekçilerin sendika kalkanı altında olmasıdır. Niyetimiz halistir." - KARABÜK

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Kenan Yılmaz, Demir Çelik, Çağ Çelik, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özçelik İş Sendikası Yetki Tespit Belgesini aldı - Son Dakika


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