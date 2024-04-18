Özel birey Veli Can için renkli doğum günü kutlaması

Doğu Karadeniz Bölgesi Turist Akınına Uğruyor

Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.