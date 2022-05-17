Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri - Son Dakika
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Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri

17.05.2022 09:58
Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısı ile gösteri hazırlayan çocuklar, ailelerine duygusal anlar yaşattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısı ile gösteri hazırlayan çocuklar, ailelerine duygusal anlar yaşattı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Haftası' nedeniyle Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, hazırladıkları tiyatro, şiir ve türkü gösterilerini ailelerine sundu. Öğrencilerin sergilediği performans katılımcılar tarafından beğenilirken, aileler ise duygusal anlar yaşadı.

Programda konuşan Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Şinasi Coşkan, her insanın birer engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemelidir. Engellilere sahip çıkmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak hepimizin ortak sorunudur. Eğitimden, sağlığa, kültür ve sanat gibi bir çok desteğe ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olmalıyız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından özel öğrenciler birbirinden farklı hazırladıkları gösterileri ailelerine sundu. Bazı aileler ise çocukları karşısında duygusal anlar yaşadı. - ORDU

Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri
Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri
Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri
Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri
Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri

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Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Engelli, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel çocuklardan ailelerine özel gösteri - Son Dakika


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