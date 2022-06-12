Özel çocukların ailelerine boğaz turu - Son Dakika
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Özel çocukların ailelerine boğaz turu

12.06.2022 00:58
Özel çocukların ailelerine boğaz turu

Bağcılar'da yaşayan otizmli çocukların aileleri, boğaz turunda hem stres attı hem eğlendi.

Bağcılar'da yaşayan otizmli çocukların aileleri, boğaz turunda hem stres attı hem eğlendi. Ailelere eşlik ederek onlarla zaman geçiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Hayatlarını çocuklarına adayarak vefanın en güzel örneğini sergileyen aileler bizim için çok değerli" dedi.

Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören otizmli çocukların ailelerine yönelik bir program gerçekleştirildi. Kabataş'tan vapura binen anne ve babalar boğaz turuna çıktı. Çocuklarıyla ilgilendikleri için kendilerine yeterince vakit ayıramayan aileler, güzel havada Boğaziçi'nin tüm güzelliklerini seyretme imkanı buldu.

Bütün övgüleri hak ediyorlar

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da misafirlere eşlik etti. Anne babalarla sohbet eden Özdemir, onların istek ve önerilerini dinledi. Her zaman özel çocukların ve ebeveynlerinin yanında olduklarını söyleyen Özdemir, "Hayatlarını çocuklarına adayarak vefanın en güzel örneğini sergileyen aileler bizim için çok değerli. Onlar bütün övgüleri hak ediyorlar. Kendilerine hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Belediye olarak her zaman daima onların yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel çocukların ailelerine boğaz turu - Son Dakika

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