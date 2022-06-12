Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi - Son Dakika
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Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi

12.06.2022 16:52
Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi

- Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi Düzce'de yaşayan özel gereksinimli gencin hayalini Düzce Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

- Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi

DÜZCE - Düzce'de yaşayan özel gereksinimli gencin hayalini Düzce Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi. Endokrin hastası 16 yaşındaki özel genci, hayranı olduğu dizinin setine götüren Düzce polisi, dizi oyuncularıyla buluşturdu.

Düzce'de oturan ve endokrin hastası olan 16 yaşındaki Beratiye Serra Gülaçtı'nın 'Arka Sokaklar' dizisi hayranı olduğunu öğrenen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, hemen harekete geçti. Beratiye Serra Gülaçtı için dizinin yapımcılarıyla irtibata geçerek, genç kızın hayalini anlattı. Dizinin yapımcısının daveti üzerine Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Aslan, komiser yardımcısı Ebru Erdal Uluçay, polis memuru Esra Yıldız, polis memuru Nihat Şahin, polis memuru Ersoy Atalmış, polis memuru Dağıstan Avcı ile birlikte Beratiye Serra Gülaçtı dizinin çekildiği seti ziyaret etti.

Dizi oyuncularının yoğun ilgisi ile karşılanan Beratiye Serra Gülaçtı ile Düzceli polisler, oyuncularla ve yapım ekibiyle uzun süre sohbet etti. Özel genç kızın en büyük hayali gerçek olurken, mutluluğu ile yüzüne yansıdı. Beratiye Serra Gülaçtı oyuncularla fotoğraflar çektirmeyi de ihmal etmedi.

Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi
Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi
Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi
Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi
Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi
Özel gencin hayalini polis gerçekleştirdi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

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