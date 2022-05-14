Özel öğrencilerden özel etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Özel öğrencilerden özel etkinlik

14.05.2022 00:57
Özel öğrencilerden özel etkinlik

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

Tatvan'da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak müzik öğretmenleri koordinesinde özel eğitimli öğrenciler tarafından konser verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özel eğitimli öğrenciler çeşitli müzik aletleri çalarak Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Özel eğitimli öğrencilerin marifetlerini sergilediği konserde vatandaşlar sık sık şarkılarla eşlik edip halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Ardından unutulmaz bir gün geçiren özel eğitimli öğrenciler ve vatandaşlar, alışveriş merkezinin giriş katında hazırlanan resim sergisine katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus ve özel eğitimli öğrenciler tarafından kurdele kesilerek resim ve el sanatları sergisi açıldı. Daha sonra sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, özel eğitimli öğrencilerin yapmış olduğu eserleri hayranlıkla inceleyerek satın aldı.

15 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan birbirinden farklı ve yüzlerce ürünlerin bulunduğu sergide satılan ürünlerin tamamının özel eğitimli öğrencilerin materyal ihtiyaçları için harcanacağı belirtildi.

Özel eğitimli öğrencilerin mutluluklarına ortak olup her konuda destek olacaklarını söyleyen AK Pati İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, "Engelliler Haftası münasebetiyle özel çocuklarımızın hazırlamış olduğu sergiye katıldık. Bu konuda desteklerini sunan öğretmenlerimize, Milli Eğitim Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bizlerin de bu konuda engelli kardeşlerimize desteklerimiz devam edecektir. Başarılarının devamını diliyorum. Konser yapıldı ve çocuklarımız hünerlerini sergilediler. Bizler de onların mutluluğuna ortak olup destek olduk. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz" dedi.

Sergiden kazanılan bütün gelirin özel eğitimli öğrencilerin materyal ihtiyaçlarında harcayacaklarını belirten Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Okul Müdürü Yahya Çetin de, "Yıl boyunca el sanatları ve görsel sanatlar öğretmenlerimiz, öğrencileri bugünler için hazırladı. Öğrencilerimiz hakikaten emek veriyorlar. Hem görsel sanatlar hem de yeteneklerini geliştirme anlamında çalışıyorlar. Eskiden öğrencilerimizin toplumda bir dışlanmışlık durumu vardı. Şükürler olsun ki bu zamana gelebildiler ve öğrencilerin özgüvenini kazanmalarında öğretmenlerimizin emeği var. Bu noktada öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bir müzik dinletisi oldu. Normal öğrencilerin yapamayacağı etkinlikleri bizim öğrencilerin başarmış olması bizi çok sevindiriyor. Bu sergimizin gelirleri ise öğrencilerimizin gelecek yıl için boya, obje gibi ürünler için harcayacağız" diye konuştu.

Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını dile getiren bir özel eğitim merkezinde müdür olan Ecevit Özkan ise "Engelliler Haftası nedeniyle bir sergi düzenledik. Engelli kardeşlerimizin yayındayız. Tatvan halkı olarak herkes katılım sağladı. Bu katılımlarından dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Engelliler Haftası kutlu olsun. Engelli demek sevgi demektir. Engelin elinden tutup beraber paylaşım yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sergiyi açmaktaki amacın, engelli öğrencilerin elinden tutulduğunda güzel şeyler başaracağını herkese göstermek olduğunu vurgulayan El Sanatları Öğretmeni Filiz Sözer de, "Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilerimizin 1 yıl boyunca resim ve iş beceri dersinde yapmış olduğu çalışmaları sergiledik. Okul korosu olarak yaklaşık 1 yıldır derslerde ve dersler dışında olsun çalışmalarına devam ettiriyorlar. Müzik öğretmenimiz Yıldırım Erdem çocuklara bu konuda destek oluyor. İş ve beceri dersleri konusunda öğrencilerimiz Esra Demirkanoğlu, Zehra Çelebi, Müniser Güngör, Melike Öksüz ve ben destek oluyorum. Bu sergiyi açmaktaki amacımız, engelli öğrencilerin elinden tutulduğunda onların da güzel şeyler başarıp ortaya koyabileceğini göstermektir. Bu gelirleri öğrencilerimiz için harcayacağız. Onlara malzemeler, materyaller alıp bu çalışmalar tekrar onlara geri dönecek. Halkımız da onların bu çalışmalarını gördükten sonra çok daha fazla destek olacaktır. Sergimize yoğun bir ilgi var ve çok güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Bunların devam etmesi için halkımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve herkesin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı

Engelliler Haftası, Hisarcık, Engelli, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrencilerden özel etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 02:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: Özel öğrencilerden özel etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement