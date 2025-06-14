Özgür Arıcı: "Baba; varlığı ile güç veren, aile birliğinin bel kemiğidir"

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, varlığı ve sevgisi ile evlatlarının yetişmesinde emek veren tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hayat boyu bizlere rehber olarak, gece gündüz çalışıp evlatları için mücadele eden, ilk adımlarımızdan itibaren ayakta durmamız için tüm gücüyle arkamızda duran en kıymetli varlıklarımızdır. Aile kurumunun temeli babalar, yalnızca bir çocuğun değil, sağlıklı bireylerin yetişmesinde büyük rolü olan, toplumumuzun en kıymetli bireyleridir. Bir baba olarak biliyorum ki; Evlat büyütmek, onları hayata hazır, güçlü, sevgi dolu, vatanına ve milletine hayırlı iyi bireyler olarak yetiştirmek çok büyük emek ve özveri istiyor. Bu anlamlı günde, başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere; Evlatları için mücadele eden tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatta olmayan babalarımızı rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN