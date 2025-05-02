Pakistan'da Anadolu Creator Lab Açıldı - Son Dakika
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Pakistan'da Anadolu Creator Lab Açıldı

Pakistan\'da Anadolu Creator Lab Açıldı

TİKA, Pakistan'da Anadolu Creator Lab'i açarak gençlerin teknoloji alanında yenilikçi çalışmalar yapmalarını hedefliyor.

02.05.2025 13:13
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NUST) kurulan Anadolu Creator Lab düzenlenen törenle açıldı.

TİKA tarafından Pakistan'da Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Ulusal Bilim ve Teknoloji Parkı (NSTP) kampüsünde kurulan Anadolu Creator Lab'in açılışı gerçekleştirildi. Törene Pakistan İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İslamabad Büyükelçisi Dilşad Şenol ve TİKA Pakistan Koordinatörü Saliha Tuna katıldı.

Bakan Khan, açılış konuşmasında laboratuvarın sadece bir fiziksel mekan olmadığını vurgulayarak, "Anadolu Creator Lab, gençlerimizin yenilikçi çalışmalar yapmasına ve küresel teknoloji dünyasında öncü roller üstlenmesine imkan sağlayacak dönüştürücü bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu da, TİKA'nın Pakistan'daki uzun vadeli kalkınma hedeflerine olan desteğine dikkat çekti. Neziroğlu, laboratuvarın problem çözme becerilerinin geliştirilmesine katkı sunacağını ve sınır ötesi iş birliklerinin önünü açacağını ifade etti.

TİKA Pakistan Koordinatörü Tuna ise yaptığı açıklamada, "Anadolu Creator Lab gibi sürdürülebilir ve vizyoner projelerle gençleri güçlendirmeyi, teşvik etmeyi ve iki ülke arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

120 metrekarelik alana kurulan ve uluslararası standartlarda donatılan Anadolu Creator Lab, içerisinde yüksek teknolojiye sahip 3D yazıcılar, yüksek çözünürlüklü 3D tarayıcı, akıllı tahta, ergonomik mobilyalar ve diğer modern ekipmanlarla donatıldı. Bu altyapı sayesinde öğrenciler ve akademisyenler; elektronik, robotik, yazılım, algoritmik düşünce ve tasarım gibi alanlarda birlikte çalışarak prototipler geliştirebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Pakistan, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pakistan'da Anadolu Creator Lab Açıldı - Son Dakika

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