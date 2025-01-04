Palandöken'de Çığ Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Palandöken'de Çığ Eğitimi Düzenlendi

Palandöken\'de Çığ Eğitimi Düzenlendi

Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ rasat analizi ve kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

04.01.2025 17:32
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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi düzenlendi.

Ejder 3200 tarafından organize edilen eğitim çalışmasına Palandöken Kayak Merkezinde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekipleri katıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Otel'de uluslararası eğitimciler nezaretinde yapılan çalışmada katılımcılara çığ rasat analiz ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Eğitim programı sonrası eğitime katılanlarla Palandöken eteklerinde karla kaplı alanlarda teorik eğitimlerin pratiği yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Yerel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken'de Çığ Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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