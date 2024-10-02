Palandöken\'de Kar Manzaraları

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Palandöken'in zirvesine yağan kar, seyrine doyumsuz manzaraları da beraberinde getirdi.

Ülkemizin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'in zirvesine yağan kar ve sonrasında etkili olan sis, muhteşem görüntüler oluşturdu. Dün gece Erzurum'da yağmur ile başlayan yağış, sonrasında soğuk havanın da etkisiyle Palandöken'in yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; Doğu Anadolu Gözlemevi'nde termometre eksi 0,6'yı gösterdi. - ERZURUM