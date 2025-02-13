Palandöken Kafe 25 Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Palandöken Kafe 25 Hizmete Açıldı

Palandöken Kafe 25 Hizmete Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Kayak Merkezi'nde modern bir sosyal tesis olan Kafe 25'i düzenlenen törenle açtı. Kafe, çeşit zenginliği ve nezih ortamıyla yerli ve yabancı misafirlere hizmet verecek.

13.02.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisi Palandöken Kafe 25 düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde yenilenen yüzüyle hizmete açılan Kafe 25'in kentin en modern tesislerinden biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, tüm şehir sakinlerini sosyal tesise davet etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Yaptığımız her projede, attığımız her adımda, şehrimize katkı sunmanın, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kafe 25 Palandöken de işte bu anlayışın bir ürünüdür" dedi.

"Erzurum, sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ülkemizin en nadide Türk mutfağına sahip bir şehridir" diyen Aynalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Palandökenimiz, sadece Erzurum'un değil, ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden biridir. Bizler de bu değerli bölgemizi daha cazip hale getirmek, hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin daha konforlu ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yenilenen yüzüyle, modern mimarisiyle, zengin menüsüyle, nezih ortamıyla Erzurum'a yakışır bir mekan olacak. Kahvaltıdan pideye, dönerden İskender'e, lahmacundan dünya mutfağına kadar vatandaşlarımıza geniş bir lezzet yelpazesi sunarak, Erzurum'un gastronomi kültürüne de katkı sağlayacak. Burası sadece bir kafe değil, dostlukların pekiştiği, ailelerin huzurla vakit geçirdiği, misafirlerimizin Erzurum'un sıcak misafirperverliğini hissettiği bir buluşma noktası olacak. Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, yalnızca altyapı ve ulaşım projeleriyle değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da şehrimizi ileriye taşımaya devam ediyoruz. Çünkü biz Erzurum'u sadece bugüne değil, geleceğe hazırlamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, 'İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın' diye buyuruyor. Biz de bu anlayışla, şehrimizin her köşesinde hayırlı hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından işletmenin açılışı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Ekonomi, erzurum, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken Kafe 25 Hizmete Açıldı - Son Dakika

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