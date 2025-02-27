Palandöken Masterlar 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Palandöken Masterlar 10. Yılını Kutladı

Palandöken Masterlar 10. Yılını Kutladı

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, 10 yıllık başarılarını moral yemeğinde bir araya gelerek kutladı.

27.02.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, moral yemeğinde bir araya gelerek 10 yıldır sürekli olarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası arenada temsil etmenin gururunu hep birlikte kutladılar.

Erzurum'da atletizm sporuna hizmet veren ve 10 yılı aşkın süredir takım halinde ulusal ve uluslararası arenada yapılan maraton ve yarı maraton yarışlarına katılan Palandöken Masterlar Koşu Grubu, DSİ Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde moral yemeğinde bir araya geldi. Bünyesinde bir çok meslek grubu ve iş dünyasından ismi barındıran DSİ Masterlar Koşu Grubu 10 yıldır sürekli olarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası yarışlarda temsil etme gururunu yaşadılar.

Kendimizi sporun evrenselliğinin içinde bulduk

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu Genel Koordinatörü Hikmet Maraşlı'nın "Bu ekip 10 yıldır birlikte koşuyor" sözleri üzerine bir açıklama yapan ERVAK Başkanı ve Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyesi Erdel Güzel, "Hangi on yıldan bahsediyoruz. Biz 1980'lerden sonra bu işe başladık. İşten siyasetten uzak sporun evrenselliğinin içinde bulduk kendimizi. En renkli sayfamız bu birliktelik hatıralarımız oldu. Gençlerimize örnek olduk. Ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehrimizden başka kentlere giden grup üyelerimize de sağlık sıhhat ve spor dolu günler diliyorum. Ekibimizin maskotu Yusuf oldu. En genç üyemiz Yusuf bizim en büyük moral kaynağımız" dedi.

Oğuzhan Yavuz'a teşekkür ettiler

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, DSİ Spor Salonu ve Sosyal tesislerin kapılarını kendilerine açan DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ile Emrullah Önalan da moral yemeğinde birer konuşma yaptı.

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu Genel Koordinatörü Hikmet Maraşlı ise gecede bir teşekkür konuşması yaparak, "Bu akşam bölge müdürümüz Oğuzhan Yavuz'un da destekleriyle moral yemeğinde bir araya gelerek 10'uncu yılımızı geride bırakmanın gururunu yaşadık. Yemeğe iştirak eden koşu grubumuzun üyelerine ve ailelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Gecenin sonunda DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu'na sponsorluk desteği veren firmalara plaket verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, erzurum, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken Masterlar 10. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
13:09 Özel’den Erdoğan’a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
19:36 Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:04 Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın’ı ayağa kaldırdı Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
19:01 Konya’da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
18:45 Hapsi istendi CHP’li belediye başkanına soruşturma Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
18:28 Özgür Özel’den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: ’Nefesime yazık etmeyeceğim’ Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'
18:19 Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 14:50:23. #1.12#
SON DAKİKA: Palandöken Masterlar 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.