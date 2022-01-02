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Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi - Son Dakika

Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi

02.01.2022 16:07

Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi Burhaniye ilçesinde, bir kuruyemiş mağazasının açılışında görev alan palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı.

Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, bir kuruyemiş mağazasının açılışında görev alan palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, heyecan yaşandı.

Hürriyet caddesinde Peyruze adlı kuruyemiş mağazasının açılışında heyecan yaşandı. Açılış sırasında caddede akan trafiğin arasında gösteri yapan palyaço yürekleri ağza getirdi. Araçlara aldırmayan sanatçı dansına devam ederken, bazı sürücüler durarak gösteriyi izledi. Vatandaşları mağazaya beklediklerini anlatan işletmeci Fatih Ölmez, " Peyruze Kuruyemiş'in Burhaniye şubesini çok şükür gerçekleştirdik. Kuruyemiş, bakliyat, şekerlemeli mamullerimizle hizmet vermekteyiz. Halkımızı Burhaniye şubemize bekliyoruz. Burhaniye'ye yeni bir yüz kazandırdık.

Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi
Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi
Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi

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Kuruyemiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palyaço hareket halindeki araçların arasında gösteri yaptı, vatandaşların yüreği ağzına geldi - Son Dakika
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