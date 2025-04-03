Patnos Belediyesi İşçileri Maaşlarını Alamıyor - Son Dakika
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Patnos Belediyesi İşçileri Maaşlarını Alamıyor

Patnos Belediyesi İşçileri Maaşlarını Alamıyor

Patnos Belediyesi'nde çalışan işçiler, dört aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaparak haklarını talep etti. İşçiler, verilen sözlerin tutulmadığını ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanmadığını belirtti.

03.04.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
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Patnos Belediyesi'nde çalışan işçiler, dört aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. İşçiler, seçim öncesinde maaş ödemeleri konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, haklarını talep etti.

Yapılan açıklamada, işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının tam olarak ödenmediği, sosyal yardımların ve ek ödemelerin kesildiği ifade edildi. İşçilerin, maaşlarının düşürülmesine yönelik önerileri kabul etmediği ve mevcut sözleşmenin uygulanmasını talep ettiği aktarıldı.

Ayrıca, belediyeye yeni geçici işçilerin yüksek maaşlarla alındığı iddia edilirken, mevcut çalışanların toplu sözleşmeden doğan haklarını alamadığı dile getirildi. Belediye İş Sendika'sı yetkilileri, işçilerin baskı altında olduğunu ve bireysel sözleşmeler imzalamaya zorlandığını öne sürdü.

Ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirten belediye çalışanları, maaşlarının düzenli olarak ödenmesini talep ederken, yetkililere sorunun çözümü için çağrıda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Patnos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos Belediyesi İşçileri Maaşlarını Alamıyor - Son Dakika

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