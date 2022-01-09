Üye Girişi
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda - Son Dakika

Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda

09.01.2022 13:56
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde hazırlanan yemeklerden pandemi sürecinin başından bu yana korona virüs nedeniyle evinde izolasyonda olan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar yararlanıyor. Özenle pişirilen yemekler, her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında 2 Eylül Gençlik Merkezi ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde kentte öğrenim gören öğrencilere de ücretsiz olarak sunuluyor. - ESKİŞEHİR

Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda
Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda

YORUMLAR
500

İsmail Akçura, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda - Son Dakika


Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü         
13:54
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35

Son Dakika Haberleri
13:54 Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü
13:39 Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız
13:22 Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!
13:15 Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor
13:02 Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
12:47 Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor
12:21 Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!
12:16 Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 14:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement