Paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde hazırlanan yemeklerden pandemi sürecinin başından bu yana korona virüs nedeniyle evinde izolasyonda olan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar yararlanıyor. Özenle pişirilen yemekler, her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında 2 Eylül Gençlik Merkezi ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde kentte öğrenim gören öğrencilere de ücretsiz olarak sunuluyor. - ESKİŞEHİR