Pazarcılardan Engelliye Destek

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Soma Pazarcılar Derneği Başkanı Coşkun Çayıroğlu ve pazarcı esnaflar, ilçenin sevilen engelli bireylerinden Şerif Sakar'ın yaşamını kolaylaştırmak için kendi aralarında topladıkları paralarla şarjlı motor satın alarak teslim etti.

Başkan Çayıroğlu, bu örnek davranışla ilgili yaptığı açıklamada, "Şerif kardeşimiz, ilçemizin sevilen ve sayılan bir bireyidir. Onun gündelik yaşamda karşılaştığı zorlukları bir nebze olsun azaltabilmek adına böyle bir adım attık. Engelli bireyler, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların yaşamını kolaylaştırmak, daha erişilebilir bir çevre oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda pazarcı esnafı arkadaşlarımız büyük bir duyarlılık gösterdi ve bu hediyeyi temin etmemize destek oldu. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Bu dayanışmaya katkı sağlayan tüm arkadaşlardan Allah razı olsun" dedi.

Çayıroğlu, engelli bireylerin yalnız bırakılmaması gerektiğini ve bu tür dayanışmaların diğer kesimlere de örnek olmasını dilediğini ifade ederek şunları söyledi: "Yaptığımız bu küçük katkı, aslında büyük bir fark oluşturuyor. Umarım bu tür yardımlaşmalar devam eder ve Şerif kardeşimiz gibi birçok engelli vatandaşımızın hayatına dokunabiliriz."

Şarjlı motosikletine binen Şerif Sakar ise duygularını şöyle ifade etti: "Pazarcılardan Allah razı olsun. Bana bu mutluluğu yaşatan motoru alan pazarcı abilerimden, herkesten Allah razı olsun. Çok güzel motor, Allah razı olsun" dedi. - MANİSA