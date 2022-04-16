Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi - Son Dakika
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Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi

16.04.2022 09:24
Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle pazar tezgahlarında görücüye çıkan çiçekler, görenleri cezbediyor.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle pazar tezgahlarında görücüye çıkan çiçekler, görenleri cezbediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine kurulan semt pazarında satışa sunulan çiçekler görüntüsü ile dikkat çekiyor. Onlarca çeşit çiçeğin yer aldığı tezgah rengarenk görüntüsü ile adeta gökkuşağını andırırken, evlerinin bahçelerini ve balkonlarını süslemek isteyen vatandaşlar ise çiçeklere yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşların çiçeklere gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Ahmet Aktepe, "Süs bitkilerine talep var. Çok güzel satış oluyor. Şebboy, Karanfil, Menekşe, Şeker çiçekleri oldukça yoğun satılıyor. Bahçe için Karanfil, Papatya ve Menekşeleri tavsiye ediyorum. Kabir ziyaretlerinde de tercih edilebilir" dedi.

Çalışanlardan Elif Gürbüz ise, "Genellikle Menekşe ve Camgözü çiçeklerini çok satıyoruz. Ev için Begonya ve Atatürk çiçeğini öneriyorum, çok güzel duruyor" dedi.

Çiçek alan vatandaşlar ise çiçeklerin çok güzel olduğunu evlerine ve ölen yakınlarının mezarlarına dikmek için aldıklarını söyledi. - TEKİRDAĞ

Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi
Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi
Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi

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Tekirdağ, İlkbahar, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazarda bahçe bitkilerine büyük ilgi - Son Dakika
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