Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin\'den Jandarma Teşkilatı\'na Ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve görevli personelle tek tek görüşen Başkan Tekin, teşkilatın ilçedeki huzur ve güven ortamının sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptı. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, Başkan Tekin, jandarma personelinin vatan ve millet için gösterdiği fedakarlığa dikkat çekti. Başkan Tekin, "Sizler gece gündüz demeden bu milletin huzuru için görev başındasınız. Varlığınız, halkımız için büyük bir güven kaynağı. 186 yıldır aynı disiplin, aynı vatan sevgisiyle görev yapan bu köklü teşkilatla gurur duyuyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında Jandarma personeline teşekkür eden Başkan Tekin, başarılarının devamını dileyerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan Tekin'e ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan'ın yanı sıra gazeteci İbrahim Öztosun eşlik etti. - BİLECİK