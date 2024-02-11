Pendik'te yaralı atmaca tedavi edildi - Son Dakika
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Yerel

Pendik'te yaralı atmaca tedavi edildi

Pendik'te bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

11.02.2024 11:55  Güncelleme: 12:13
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Pendik'te yaralı atmaca tedavi edildi

İSTANBUL - Pendik'te bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Pendik Kurtdoğmuş Köyü Mahallesi'ndeki bir vatandaş tarafından bulunarak Pendik Belediyesi Neşeli Patiler Kliniği'ne getirilen yaralı atmacanın ilk müdahaleleri veteriner hekimleri tarafından yapıldı.

Herhangi bir yaşamsal risk taşımayan yaralı atmaca, veteriner işleri ekipleri tarafından, yetkisi gereği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunmasının önemine istinaden yaralı atmacaya gerekli tedaviler yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına salınacak.

Pendik\'te yaralı atmaca tedavi edildi
Kaynak: İHA

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