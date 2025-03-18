Penta Teknoloji'den Yeni Dijital Platform - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Penta Teknoloji'den Yeni Dijital Platform

Penta Teknoloji\'den Yeni Dijital Platform

Penta Teknoloji, Bayinet'ten Penta Dijital'e geçiş ile iş ortaklarına dijital dönüşüm sürecinde destek sunuyor.

18.03.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, Türkiye'nin ilk B2B e-ticaret sitesi Bayinet üzerinden iş ortaklarına sunduğu katma değerli hizmetleri Penta Dijital'e taşıdı.

Türkiye'yi 40'ı aşkın küresel markayla buluşturan ve teknoloji ürünlerinin dağıtımında öncü bir rol üstlenen Penta Teknoloji, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım daha atarak Penta Dijital (pentadijital.com.tr) platformunu hayata geçirdi. Bu yeni platform, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmalarına imkan tanıyor.

Penta Dijital: Güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı bir deneyim

Penta Dijital, kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz erişim sunarken, yüksek performansı ve esnek yapısıyla iş ortaklarının en sık kullandıkları uygulamalara hızlı bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Bu platform, iş ortaklarının operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve optimize etmelerine katkıda bulunurken, aynı zamanda dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına da yardımcı oluyor.

Bayinet'ten Penta Dijital'e: Katma değerli hizmetlerde yeni bir dönem

Penta Teknoloji, Türkiye'nin ilk B2B e-ticaret platformu olan bayinet.com.tr üzerinden sunduğu ve yeni dönemde Penta Dijital platformuna taşıdığı Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Entegrasyon Servisi, Penta Config Master gibi katma değerli hizmetleri ile iş ortaklarının iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve verimliliklerini artırmaya devam ediyor. Bu hizmetler, Penta Dijital'in güçlü altyapısıyla birleşerek iş ortaklarına daha kapsamlı bir destek sunuyor.

2025 yılına dijitalleşme yolculuğunda önemli adımlar atarak başlayan ve Penta Dijital platformu ile sektördeki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha ortaya koyan Penta Teknoloji, bu platform ile iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve kendi müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmalarına imkan tanıyor.

"Dijitalleşmeye odaklanan yatırımlarımızla sektörü ileri taşıyoruz"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sektördeki 35 yıllık tecrübeleri ile 9 bini aşkın iş ortağının satış verimliliğini ve rekabet gücünü artırdıklarını, dağıtımını üstlendikleri markaların pazar paylarını genişlettiklerini belirterek, "Dijitalleşmeye odaklanan yatırımlarımız, iş ortaklarımızın memnuniyetini önceliklendiren hizmet anlayışımız ve uzman kadromuzla paydaşlarımızı ve sektörü ileri taşıyoruz. Bayinet'ten sonraki en büyük projemiz Penta Dijital, operasyonel mükemmelliği hedefleyerek geliştirdiğimiz güvenli altyapısıyla, dijital verimliliği en üst seviyeye çıkardığımız bir platform olarak hizmet verecek. İş ortaklarımıza yönelik sürekli geliştirdiğimiz ve güncellediğimiz katma değerli hizmetlerimizden Penta Dijital, 'dijital liderlik' vizyonuyla büyüyerek sektörün öncü uygulamaları arasındaki yerini alacak. Dijitalleşmeye verdiğimiz önemle iş ortaklarımız için değer meydana getirmeye ve güçlü finansal yapımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Penta Teknoloji'den Yeni Dijital Platform - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den skandal harita Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar İsrail'den skandal harita! Filistinlileri zorla göç ettiriyorlar
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
19:49 Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
18:58 Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
18:49 Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
18:32 Yunanistan’da ’KKTC’ tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
18:11 Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar
17:54 Amasya’da ambulansta kaçak göçmen yakalandı Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı
17:51 AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 12:01:34. #7.11#
SON DAKİKA: Penta Teknoloji'den Yeni Dijital Platform - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.