Play-off maçında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

17.04.2022 20:41

- Play-off maçında yumruklar havada uçuştu Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelen Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor maçı olaylı bitti.

- Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

AYDIN - Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelen Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor maçı olaylı bitti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takımın taraftarları ve futbolcular arasında kavga çıkarken, tekme ve yumruklar havada uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynanan Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçı 2-2'lik skorlara tamamlanırken, maç sonunda olaylar çıktı. Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda oynanan maçın sonunda 2 takım oyuncuları ve taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olaylara polis müdahale etti. Çevik Kuvvet'in araya girmesiyle birlikte oyuncular ayrıldı.

Saha içinde başlayan gerginlik saha dışına da yansıdı. Olaylar stat dışına taşarken polis bazı taraftarlara cop ve biber gazı ile müdahale etti. Bazı taraftarla da basın mensuplarına müdahale ederek görüntü almalarına engel olmaya çalışırken, polis ekipleri taraftarları uzaklaştırdı. Yaşanan olayların ardından bazı taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydınspor ile 2-2 berabere kalan İsabeyli Şırlanspor ise Play-Off Grubu'nu 5 puanla birinci sırada tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

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Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Play-off maçında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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