Posof'ta bayramlaşma programı - Son Dakika

Pandemi nedeniyle iki yıldır hasret kalınan bayramlaşma serbest olunca Posof'ta bayramlaşma programları devam ediyor.

Posof Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma toplantısı belediye salonunda yapıldı. Programa İlçe kaymakamı Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Garnizon Komutanı Hüseyin Talan ve İlçe Emniyet Amiri Halil Mehmetcik ile beraber vatandaşlar da katıldılar.

Bayramlaşma programı İlçe Vaizi Turan Çiftçi'nin okuduğu Kuran-ı Kerim başladı ve dua edildi. Yapılan dualardan sonra Kaymakam ve Belediye Başkanı ile diğer yetkililer vatandaşların bayramlarını kutladıktan sonra ikramlar yapıldı. - ARDAHAN