Prof. Dr. Halis Aydemir NEVÜ'de Konferans Verecek - Son Dakika
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Prof. Dr. Halis Aydemir NEVÜ'de Konferans Verecek

12.04.2022 14:37
Prof. Dr. Halis Aydemir NEVÜ'de Konferans Verecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) "Z Kuşağını-Anlamak/Anlatmak" konferansı düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) "Z Kuşağını-Anlamak/Anlatmak" konferansı düzenlenecek.

16 Nisan'da NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu'nda düzenlenecek olan konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta Prof. Dr. Halis Aydemir "Z Kuşağını Anlamak/Anlatmak" üzerine konuşacak. - NEVŞEHİR

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kongre, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Halis Aydemir NEVÜ'de Konferans Verecek - Son Dakika


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