Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda düzenlediği etkinliklerin bugünkü konuğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu. Eyüpsultanlı olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in ve sahabelerin hayatından çok özel kıssalar anlattı.
Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Park Ramazan Çadırı kültür, sanat ve tarih dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen etkinliklerin konuğu bu kez ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu konuşmasına, Peygamberimizin yol arkadaşı olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin beldesi Eyüpsultan'ın çok önemli olduğunu ve Eyüpsultanlı olmanın da bir ayrıcalık olduğunu söyleyerek başladı.
Öte yandan, anne babalara çocuklarına dinini sevdirmeleri ve onları namaza teşvik etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in ve sahabelerin hayatlarından çok özel kıssalar anlattı.
Konuşmasının devamında, Peygamber Efendimizin Ramazan ayı gelince her gece 60 bin kişinin hesapsız cehennemden azat edildiğini buyurduğundan bahseden Hatipoğlu, "Hiçbirimiz melek değiliz. Her birimiz günah işliyoruz, kusurlarımız var. Cehennemden azat müjdesi olan bu ay içerisinde bol bol tövbe istiğfar etmeliyiz" dedi.
Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen ve dinleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle izlenen seminer sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sahneye gelerek Hatipoğlu'na teşekkür etti ve hediye takdim etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Eyüpsultan'da konuştu - Son Dakika
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