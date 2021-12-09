Üye Girişi
Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi

09.12.2021 12:03
Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Feride Bekçioğlu Ortaokulu'nda ülkenin geleceğine yön verecek olan öğrencileri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Feride Bekçioğlu Ortaokulu'nda ülkenin geleceğine yön verecek olan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlere ve çocukların gelişimine büyük önem veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Feride Bekçioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek uzun bir süre çocuklara eğitime ve spora yönelik yapılması planlanan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi. Müdür ve müdür yardımcılar ile de görüşmeler gerçekleştirip, okulun faaliyetleri ve öğrencilerin başarıları hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerin gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmayarak, çocuklarla dolu dolu vakit geçirdi.

"Hepsi cıvıl cıvıl"

Çocukların dersler dışında mutlaka kendilerini geliştirebilecekleri sosyal faaliyetlerle ilgilenmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Feride Bekçioğlu Ortaokulunda öğrencilerimiz ile birlikteydik. Hepsi cıvıl cıvıl. Çocuklarımız sosyal aktivitelerde bulunabilmeleri için okul içi ve dışında oyun alanları oluşturuyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlarımız dahilinde her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek veriyor, vermeye de devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi
Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi

Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti 12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı 12:16 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' 12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak 12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi 10:13 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

Son Dakika Haberleri
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
11:58 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur
Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı         
12:27
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!         
12:13
Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak         
12:04
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:33:19. #1.13#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin'e öğrencilerden yoğun sevgi gösterisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement