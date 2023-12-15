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Pursaklar Belediye Başkanı Altınova Hanım Evinde Kursiyerleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Pursaklar Belediye Başkanı Altınova Hanım Evinde Kursiyerleri Ziyaret Etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Hanım Evinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek, el becerilerini inceledi ve kadınlara kolaylıklar diledi. Hanım evlerinde birçok farklı mesleki ve hobi kurslarına katılan kadınlar yeteneklerini keşfediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Altınova Hanım Evinde Kursiyerleri Ziyaret Etti
15.12.2023 - 16:53,
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınlara yönelik hizmet veren Altınova Hanım Evinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Gün geçtikçe kadınların daha çok ilgisini çekmeye devam eden ve eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde, farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerle sohbet eden Belediye Başkanı Çetin, kursiyerlerin el becerilerini ortaya koyduğu ürünleri tek tek yakından inceleyerek kadınlara eğitimlerinde kolaylıklar diledi.

"Altınova'nın altın kalpli hanımlarını tebrik ediyorum"

Çetin, yaptığı konuşmada, "Altınova Hanım Evimiz de eğitim alan kursiyerler ile bir aradaydık. Bir taraftan yeni beceriler öğrenirken, diğer taraftan da keyifli vakit geçiriyorlar. Dikiş atölyesine aldığımız makinalar ile çok daha hızlı ürünler çıkarıyorlar. Altınova'nın altın kalpli hanımlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hanım evlerinde kurslara katılan kadınlar; sosyalleşme imkanı bulurken, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, iğne oyası, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip gibi onlarca farklı mesleki ve hobi kurslarında yeteneklerini keşfediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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