Pursaklar Belediyesi\'nden Ramazan Yardımı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanımevine mukabeleye gelen kadınlar, hazırladıkları gıda yardımı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman yüreklere dokunan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evine mukabeleye gelen kadınlar, örnek bir davranışa daha imza attı. Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da imkanları ölçüsünde de gıda yardımı kolileri hazırlayan kadınlar, ihtiyaç sahibi ailelere yalnız olmadıklarını hissettirdi.

"Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılıyor"

Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hüma Sultan Hanımevimize gelen kadınlar hazırladıkları erzak kolileri ile Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor. Hanımlar, sadece paketi hazırlamakla kalmayıp, o paketi teslim etmek için aileleri ziyaret ederek onlarla bağlantı kuruyor. Hanım Evlerimizin bu derece önemli sosyal projelere imza atması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizi unutmayarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı Pursaklar'ın değerli hanımlarına teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA