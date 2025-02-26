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Ramazan'da Hurmaya Yoğun İlgi

Ramazan\'da Hurmaya Yoğun İlgi

Sakarya'da Ramazan'da hurma tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar 50-600 TL arasında değişiyor.

26.02.2025 13:07
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11 ayın sultanı Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve tezgahlardaki yerini alan hurma, her kesime uygun fiyatıyla alıcı buluyor. Kilosu 50 ila 600 lira arasında değişiklik gösteren hurma çeşitlerinde en çok Medine, Mebrum ve Hudri hurmaları tercih ediliyor.

Ramazan ayında en çok tüketilen meyve ve sofraların vazgeçilmezi olan hurma, Sakarya'da da tezgahlarda yerini aldı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma her kesime uygun olarak satışa sunulurken, fiyatları ise türüne göre değişiyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur, hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı 50 TL ile 600 TL arasında satışa sunuluyor. Boyutuna göre kilosu 100 TL'den satılan Mebrum ve Hudri hurması en çok tercih edilen hurmalar arasında yerini alıyor. Pazar tezgahlarında hareketlilik olduğunu belirten hurma satıcısı, bu hareketliliğin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini aktardı.

"50 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar hurma var"

Hurmaların dolarla alındığını ve bu minvalde fiyatlarda değişiklik olabileceğini belirten hurma satıcısı Recep Karasakal, "Fiyatlar normal. Allah'a şükür fiyatlar çok pahalı değil. Ucuz da var. Bizde 50 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar hurma var. Fiyatlar dolarla döndüğü için farklılıklar olabiliyor ama aşırı bir artış yok. Herkese göre hurmamız var. Hurma çürük veya arızalı olmadığı sürece hepsi güzel. Bazı insanlar hangisi daha kaliteli diye soruyorlar bende damak zevkine göre bak diyorum. Birkaç tane alınca insanlar kendilerine göre netleştiriyorlar. Hurmalarımız 5-6 ülkeden geliyor. Hurmalarımız Medine, İran, Mısır ve Irak gibi ülkelerden geliyor. Şu anda bizim ürünler toptanın perakendesi. Müşterimizden de memnunuz. Vatandaşların hurmaya ilgisi güzel. Biz 365 gün hurma satıyoruz. Fiyatlarımız normaldir. Bir insan bir şey alıp beğenmediği zaman hemen geri alıyoruz. Biz ürünümüzün arkasındayız. Her çeşit hurmamız var" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'da Hurmaya Yoğun İlgi - Son Dakika

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