Ramazan Kolileriyle İlgili Uyarı - Son Dakika
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Ramazan Kolileriyle İlgili Uyarı

Ramazan Kolileriyle İlgili Uyarı

Tüketiciler Birliği Başkanı, Ramazan kolilerinin satışını yasakladı ve uyarılar yaptı.

22.02.2025 14:04
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ramazan kolileri ile ilgili uyarılarda bulunarak; "Paketin üzerinde son kullanma tarihinin ve içindekiler bölümünde hepsinin tek tek yazması lazım" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ramazan kolileri ile ilgili uyarılarda bulunarak, kolilerin satışının yasak olduğunu ve Ramazanın maneviyatına da uymadığını dile getirerek, "Yıllardır Ramazan kolileri ile ilgili vatandaşlarımıza uyarılar yapıyoruz. Aslında olayın iki boyutu var. Birisi Ramazan ayıyla ilgili manevi bir boyut. Eğer insanlara iyilik yapacaksak bu yardımın illa ki malın iyisini zekat vermek gerektiğinden kendi evimize aldığımız şekliyle vermek gerekiyor. İkinci boyut ise hukukidir. Normalde Ramazan kolilerinin bu şekilde satışı kanunen yasak. Çünkü etiket yönetmeliği var. Orada paketin üzerinde son kullanma tarihinin ve içindekiler bölümünde hepsinin tek tek yazması lazım" dedi.

Ramazan kolilerinde böyle bir uyarı ve bilgilendirmenin olmadığını kaydeden Şahin, "İçerisinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler mi var, bozuk ve kalitesiz ürünler mi var. Bu olay adeta birileri için ranta dönüşüyor. Ramazan bahane, rant şahane boyutuna geliyor. Bu Ramazanın maneviyatına da uygun değil. İnsanlar alıp yardım olarak birilerine götürüyor. Elinde fişi de yok. İçerisindeki bir ürününü son kullanma tarihi geçmiş veya bozuksa kime iade edecek. Zaten yardım yapıldığı için gariban sineye çekecek. Zehirlenmelerinde takibi mümkün değil. Dolayısıyla buna bir çeki düzen getirilmesi gerekiyor. ya vatandaşlar evlerine aldığı gibi görerek alıp götürecek yada bunların satışı yasaklanacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Kolileriyle İlgili Uyarı - Son Dakika

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