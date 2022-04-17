Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

17.04.2022 00:18

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı Sivas'ta gece yarısı refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta gece yarısı refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı - Son Dakika
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