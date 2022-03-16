Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

16.03.2022 01:09

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarpıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarpıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet E.idaresindeki 06 DL 1181 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet E. yaralanırken araçta bulunan diğer iki genç kazaydan yara almadan kurtuldu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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