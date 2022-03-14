Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Umut Can Gürel İçin Taziye Mesajı yayınladı - Son Dakika
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Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Umut Can Gürel İçin Taziye Mesajı yayınladı

14.03.2022 12:41
Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Umut Can Gürel İçin Taziye Mesajı yayınladı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden NEVÜ öğrencisi Umut Can Güzel için taziye mesajı yayınladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden NEVÜ öğrencisi Umut Can Güzel için taziye mesajı yayınladı.

Aktekin mesajında; "Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü 1. sınıf öğrencisi Umut Can Gürel'i elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunuyoruz. Hayatının baharında genç bir insanın; üniversitemizin kıymetli bir öğrencisinin aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi camiasına başsağlığı diliyorum. Meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan arkadaşlarına da Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Umut Can Gürel İçin Taziye Mesajı yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Umut Can Gürel İçin Taziye Mesajı yayınladı - Son Dakika
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