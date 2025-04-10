Reşit Kibar Davası Başlıyor

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'in Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek için mücadele ederken öldürülen Reşit Kibar'ın davasının ilk duruşması 18 Nisan'da görülecek. Dava öncesinde açıklama yapan davanın avukatı Haktan Özkan, "Yaklaşık 7 ay önce, adına 'şirket' dedikleri bir suç şebekesi, Cankurtaranlılara silahlı saldırıda bulunarak Reşit Kibar'ı katletmiş, iki arkadaşımızı yaralamış ve olay yerinde bulunan üç köylüye yönelik de öldürmeye teşebbüs etmiştir. Bu olaydan iki gün sonra, dosyanın savcısı gizlilik kararı aldırarak dosyayı beş ay boyunca bizden gizlemiştir" dedi.

3 Eylül 2024 tarihinde Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiinde, "mesire alanı" adı altında yapılmak istenen doğa tahribatına karşı nöbet tutan köylülerden Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin dava, 7 aylık aranın ardından başlıyor. Dava, 18 Nisan'da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

Duruşmaya dikkat çekmek amacıyla Hopa Meydanı'nda bir araya gelen Hopalılar basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Ertuğrul Çelik, "Kamuoyunu davayı takip etmeye davet ediyoruz" dedi.

Çelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cankurtaran'da öldürülen Reşit Kibar için bugün yine sokaktayız. 18 Nisan'da görülecek dava için buradayız. Doğasına, yaylasına, kentine sahip çıkan; patronlar tarafından yağmalanmasına karşı yaşam alanlarını savunan herkesi davamıza destek olmaya çağırıyoruz. Bugün ülkenin dört bir yanında adalet için, yurttaşlık hakkı için sokağa çıkanlarla yürüttüğümüz hukuk mücadelesi aynı çizgidedir. Haklarımız ve yaşamlarımız için karşımızda kim olursa olsun, onların tüm ilişki ağlarını teşhir ederek Reşit Kibar davasına sahip çıkmak için buradayız. Davamızın avukatı Haktan Özkan da süreçle ilgili gerekli bilgileri paylaşacak."

"18 Nisan günü saat 09.00'da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde buluşalım"

Avukat Haktan Özkan ise süreçle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle herkese merhaba. Yaklaşık 7 ay önce, adına 'şirket' denilen bir suç şebekesi Cankurtaranlılara silahlı saldırıda bulunarak Reşit Kibar'ı katletti, iki arkadaşımızı yaraladı ve üç köylüyü öldürmeye teşebbüs etti. Olaydan iki gün sonra, dosyanın savcısı gizlilik kararı aldırdı ve dosya beş ay boyunca bizden saklandı. Gelinen noktada, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülecek. Orada, dosyayı bizden kaçıranların hangi araştırmaları yaptığını, hangi delilleri topladığını ve failleri ortaya çıkarıp çıkarmadığını göreceğiz.Ancak ne yazık ki iddianameden anlıyoruz ki, yargı olayda adı geçen şirketin ismini dahi anmaya tenezzül etmemiş. Sayfalarca yazılmış iddianamede fail şirketin adı dahi geçmiyor. Sanki katiller gökten zembille inmiş gibi şirketle ve bürokrasiyle olan ilişkileri tamamen göz ardı edilerek dosya kapatılmaya çalışılıyor.

Bu nedenle, biz avukatları olarak, davanın tüm sorumlularının ve faillerinin ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu kirli ilişkilerin ve cinayetin faillerinin kamuoyu tarafından da duyulması için tüm basını, demokratik kamuoyunu, çevre örgütlerini, hukuk kurumlarını ve hak mücadelesi veren herkesi 18 Nisan'daki duruşmaya davet ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında adaletsizliklere karşı ses çıkarmak isteyen herkese sesleniyoruz: 18 Nisan günü saat 09.00'da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde buluşalım. Reşit için adalet istiyoruz."