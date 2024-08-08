Rus Satranç Oyuncusu Rakibini Zehirlemekle Suçlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Rus Satranç Oyuncusu Rakibini Zehirlemekle Suçlanıyor

Rusya'da düzenlenen bir satranç turnuvasında Amina Abakarova adlı oyuncu, rakibini zehirlemek amacıyla oyun tahtasına cıva döktü. Abakarova'nın bu skandal hareketi sonucunda tüm müsabakalardan geçici olarak men edildiği ve ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

08.08.2024 11:48
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Rusya'da satranç oyuncusu Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi. Tüm müsabakalardan geçici olarak men edilen Abakarova'nın açılan soruşturmanın ardından ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de düzenlenen satranç turnuvası skandal anlara sahne oldu. Satranç oyuncusu 40 yaşındaki Amina Abakarova, turnuva öncesinde salona girerek oyun tahtasına cıva döktü. Turnuva başladıktan 30 dakika sonra Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı. Kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibi Osmanova'yı zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti. Olayın polise bildirilmesinin ardından Abakarova gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Abakarova, Osmanova'nın daha önce kendisi ve yakınları hakkında hoş olmayan ifadeler kullandığını belirterek rakibine karşı "kişisel düşmanlığı" olduğunu söyledi. Abakarova'nın 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

Rusya Satranç Federasyonu Başkanı Andrey Filatov ise Abakarova'nın soruşturma tamamlanana kadar tüm müsabakalardan geçici olarak men edildiğini duyurdu. Satranç oyuncusunun soruşturmanın ardından ömür boyu men cezası da alabileceği belirtildi. - DAĞISTAN

Kaynak: İHA

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