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Safranbolu'da kurslar başladı - Son Dakika

Safranbolu'da kurslar başladı

16.02.2022 14:07
Safranbolu'da kurslar başladı

Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür ve Eğitim Merkezi'nin (SAKEM) Barış Mahallesi'ndeki şubesinde kurslar açıldı.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür ve Eğitim Merkezi'nin (SAKEM) Barış Mahallesi'ndeki şubesinde kurslar açıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bölge halkının istemesi durumunda akşam kurslarının da açabileceğini belirtti.

Köse, "Safranbolu'muz; insanı çalışkan, kültürel faaliyetlere ilgili, el becerilerini geliştirmeye ve zihnini sanatla meşgul etmeye müsait bir yer. Biz de vatandaşlarımızın bu yöndeki eksikliklerini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Barış Mahallesi'nde ikamet eden hemşehrilerimiz, SAKEM açılmasını çok istediler ve şu an çok memnunlar. Orada yapacağımız daha çok iş var. Kütüphane oluşturulması için kitap bağışlarımız gelmeye başladı. 8 Mart'ta da Halk Masası'nın açılışını yapacağız. İlgi gösteren ve destek veren tüm vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Biz birlikte güzeliz" dedi.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilk kursun giyim branşında olduğu, yoğun istek doğrultusunda resim kursu açmak için de çalışmaların başladığı kaydedildi. - KARABÜK

Safranbolu'da kurslar başladı

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Safranbolu, Elif Köse, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Safranbolu'da kurslar başladı - Son Dakika


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