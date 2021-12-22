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Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor - Son Dakika

Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor

22.12.2021 11:35

Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor Engelleri kaldıran Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi Çekirge Devlet Hastanesi, engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor

Engelleri kaldıran Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi

BURSA - Çekirge Devlet Hastanesi, engelleri kaldırmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için personele işaret dili eğitimi veriliyor.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi ile geçtiğimiz yıllarda imzalanan protokol çerçevesinde işaret dili eğitmeni Emine Biçim tarafından verilen 120 saatlik eğitimin ardından sağlık çalışanları işitme engelli vatandaşlarla anlaşabilecek duruma geliyor. Bu sayede sağlık çalışanları tansiyondan diyabet hastalığına, baş ağrısından beyin kanamasına kadar birçok terimin işaret dili karşılığını öğrenmiş oluyor.

Anne ve babası işitme engelli olduğu için onların yaşadıkları sorunları yakından bildiğine dikkat çeken İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim, işitme engelli vatandaşların özellikle hastanelere geldiklerinde yanlarında işaret dili bilen biri yoksa problem yaşayabileceklerini söyledi.

Çekirge Devlet Hastanesine hassasiyet için teşekkür eden Biçim, "Toplam 120 saatlik bir eğitim süreci var. Bu süreçte en azından onların hangi bölüme gideceğini anlayarak yönlendirmek, laboratuvara gidecekse laboratuvara, kadın hastalıklarına ya da başka bir sıkıntısı varsa özellikle şimdi covid salgını da çok yaygın bu bölümlere yönlendirmesini sağlayabilecek, onları anlayabilecek kadar eğitim vermek amaçlarımızın içinde. Bunun dışında protokol çerçevesinde diğer hastanelerde de eğitim vermeye devam edeceğiz. Burada ki arkadaşlarımızla birlikte işitme engellilere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor
Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor
Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor
Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor

Çekirge Devlet Hastanesi, İşaret Dili, Osmangazi, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor - Son Dakika


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